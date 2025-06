'

Com a parada de um mês para a Copa do Mundo de Clubes, a expectativa e a promessa de Mano Menezes no Grêmio é de um time muito melhor no segundo semestre, tanto coletiva quanto individualmente. Entre os jogadores de quem o treinador mais espera evolução está Cuéllar.

Após cinco temporadas no futebol da Arábia Saudita, o ex-volante do Flamengo foi contratado no início deste ano pelo Grêmio. O rendimento, até aqui, não é bom. Com problemas físicos, Cuéllar disputou apenas 13 das 33 partidas do Tricolor Gaúcho neste primeiro semestre de 2025.

Mano tentou levar Cuéllar para Internacional e Fluminense

Mano, que é um entusiasta do futebol de Cuéllar, já havia falado sobre a dificuldade enfrentada pelo colombiano, por vir de um mercado menos competitivo. Em nova entrevista, à GZH, o treinador destacou que os treinamentos de força, possibilitados pela folga no calendário, podem fazer com que o volante retome seu nível.

— Tentamos levar Cuéllar para o outro lado da cidade, depois tentamos levar no Fluminense e, por coincidência, brinquei com ele quando cheguei aqui, 'você tentou escapar, mas eu vim aqui e nos encontramos'. E hoje, conversando, ele fez uma observação que dá uma ideia de que podemos ter o jogador que queremos. Disse que nunca trabalhou força nos últimos dois anos como trabalhou nas duas últimas semanas. O jogador tem que estar bem preparado para ser o cara que todo mundo sabe que ele tem capacidade para ser, e provou por onde passou — frisou Mano.

Cuéllar tem 13 jogos pelo Grêmio em 2025. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Mas a evolução que o treinador gremista espera não é apenas de Cuéllar. Na mesma entrevista, Mano falou em melhora de 30% de todos os atletas do elenco tricolor no segundo semestre.