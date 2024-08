Vitão fica no Internacional (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 15:32 • Rio de Janeiro

O Internacional divulgou, na manhã desta quarta-feira (14), que Vitão permanecerá no clube. A negociação com o Betis, da Espanha, não foi concluída devido a questões burocráticas. Com isso, o zagueiro será reintegrado ao grupo.

O fair play financeiro foi o maior entrave para a negociação. De acordo com o clube, a proposta dos espanhóis sofreu alterações e isso não agradou. O Colorado iria, inicialmente, receber seis milhões de euros (R$36 milhões) e permaneceria com 10% de uma futura venda. Entretanto, o negócio não vingou.

O zagueiro já havia, inclusive, viajado para São Paulo e aguardava liberação para ir à Espanha realizar exames. Sem a transferência, ele retorna para Porto Alegre nesta quarta-feira. Com isso, fica de fora do confronto diante do Juventude, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o final de semana, contra o Atlético-GO, Vitão já deve estar entre os relacionados.

Vitão não está relacionado para a partida contra o Juventude (Foto: Giancarlo Santorum/AGIF)

Confira a nota do Internacional na íntegra:

"Conforme comunicado anterior, o Sport Club Internacional informa que seguiu os procedimentos habituais para concluir a transferência do atleta Vitão, tendo realizado sua liberação para otimização da logística prévia para a conclusão da transação.

No entanto, devido à falta de avanço nos termos finais para a operacionalização do negócio, com modificações na estrutura proposta pelo clube de destino que não favoreciam os interesses da instituição, o jogador retorna normalmente às atividades com o elenco profissional do Clube."