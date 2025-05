Antes do jogo contra o Santos, neste domingo (4), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Felipão falou sobre o início de trabalho como coordenador técnico do Grêmio. Em especial, a parceria com o treinador Mano Menezes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Em meio à sequência negativa do Grêmio, que está há seis jogos sem vencer, Felipão disse que Mano está buscando implementar suas ideias. As quais, segundo o coordenador técnico, coincidem com as suas.

— Nós vamos conversando, e nossas peculiaridades, em termos de pensamento, são praticamente as mesmas. Somos oriundos do Rio Grande do Sul, vivenciamos a Escola Gaúcha, trabalhamos dentro dos clubes do Rio Grande do Sul, e queremos um clube identificado com o Rio Grande do Sul, e com a nossa identificação gremista — destacou.

continua após a publicidade

Mano Menezes durante o jogo entre CSA e Grêmio pela Copa do Brasil. (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Felipão diz que leva tempo para os jogadores do Grêmio assimilarem as novas ideias

Apesar desse casamento de ideias, Felipão lembrou que leva tempo para que elas sejam assimiladas pelos atletas. Porém, esse tempo é escasso para o Grêmio: diante do Santos, o Tricolor Gaúcho disputará sua 12ª partida em 37 dias.

— Leva um certo tempo para que os jogadores também entendam alguns relacionamentos entre eles, e o Mano consiga passar tudo aquilo que ele vem implementando em seus treinos. Eu venho dando o apoio necessário, e tenho gostado muito do próximo trabalho que vem sendo realizado por toda comissão técnica — concluiu Felipão.