O Grêmio venceu o Juventude por 3 a 1, em casa, pela 30ª rodada, valorizando suas chances de classificação para competições internacionais e, de quebra, se distanciando da zona de rebaixamento. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Na tabela, o Grêmio aparece na 11ª posição, com 39 pontos conquistados, 10 vitórias, nove empates e 11 derrotas. A equipe de Mano Menezes marcou 33 gols e sofreu 38, com saldo de -5. Com a vitória sobre o Juventude, o Tricolor ganhou uma posição na classificação.

Classificação para a Libertadores:

O Grêmio tem apenas 2,2% de chance de se classificar para a próxima edição da Copa Libertadores, mantendo-se entre os clubes com menores probabilidades no cenário atual. Quem lidera o grupo com total segurança são Palmeiras e Flamengo, ambos com 100% de chances, seguidos de perto pelo Cruzeiro, com 99,89%, e pelo Mirassol, com 98,9%. Outros clubes, como Bahia e Botafogo, ainda têm perspectivas consideráveis, mas já bem abaixo dos líderes.

Palmeiras - 100% Flamengo - 100% Cruzeiro - 99,89% Mirassol - 98,9% Bahia - 80,8% Botafogo - 51,8% Fluminense - 34,5% Vasco da Gama - 18,3% São Paulo - 8,8% Corinthians - 3,0% Grêmio - 2,2% Atlético - 1,0%

Classificação para a Sul-Americana:

Na disputa por vagas na Copa Sul-Americana, o Grêmio aparece com 68,2% de chance de classificação, mostrando uma situação mais confortável que a Libertadores, mas ainda atrás de concorrentes como São Paulo (79,5%) e Vasco da Gama (77,7%). Corinthians e Fluminense também apresentam chances superiores às do Tricolor, enquanto Atlético e Botafogo aparecem logo atrás, demonstrando que a briga pelas vagas continua acirrada até o final da temporada.

São Paulo - 79,5% Vasco da Gama - 77,7% Corinthians - 70,1% Grêmio - 68,2% Fluminense - 64,3% Atlético - 52,8% Botafogo - 48,1% Bragantino - 36,6% Internacional - 33,7% Ceará - 33,2% Bahia - 19,1% Santos - 9,5% Vitória - 3,9% Fortaleza - 1,8% Mirassol - 1,1% Juventude - 0,13% Cruzeiro - 0,11%

Mano Menezes, técnico do Grêmio (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Chances de rebaixamento:

O Grêmio praticamente assegura sua permanência na Série A, com apenas 0,79% de risco de rebaixamento. Quem enfrenta o perigo iminente são Sport e Juventude, com 99,95% e 93,8% de risco, respectivamente, seguidos por Fortaleza e Vitória, que ainda lutam para se afastar da zona de queda. A situação do Tricolor se mostra estável, contrastando fortemente com os times que ainda batalham para escapar do descenso.

