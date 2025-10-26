Carlos Vinicius marca três vezes e Grêmio bate o Juventude em casa pelo Brasileirão

A recuperação da goleada sofrida pelo Grêmio na última rodada foi sem sustos e deixa o torcedor esperançoso para um final de Brasileirão mais regular para a equipe. Em casa, o tricolor gaúcho venceu o clássico estadual com o Juventude por 3 a 1 e viu o atacante Carlos Vinicius ter uma tarde de gala na Arena do Grêmio. O centroavante balançou as redes três vezes. Até o gol do Jaconero, anotado por Igor Formiga, saiu após falha gremista na defesa. O time voltou na vencer e contou com uma bela festa no estádio, que teve mais de 31 mil torcedores neste domingo (26).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O time de Mano Menezes contou com uma atuação entrosada e efetiva do trio de ataque, formado por Amuzu, Alysson e Carlos Vinicius, além do importante retorno de Arthur no meio-campo, o que reforçou o peso que o volante tem para o desempenho da equipe dentro de campo. O atleta foi substituído e saiu sob aplausos das arquibancadas da Arena. Sob controle nos 90 minutos, o Grêmio quer seguir nesta reta final de olho na primeira página da tabela e, de quebra, ajudou a afundar o rival na zona de rebaixamento.

O técnico Thiago Carpini contou com a volta de Jandrei no gol, mas o goleiro não foi capaz de segurar as investidas gremistas ao longo do duelo. Para completar o cenário desfavorável, teve Marcos Paulo expulso por dois amarelos e tirou qualquer chance de reação em campo do time. Nem no gol do lateral no segundo tempo, descontando o placar, animou o treinador do Ju. O placar também manteve uma escrita pesada e negativa para o time de Caxias: nunca venceu o Grêmio na Arena.

continua após a publicidade

Com o resultado, a equipe segue no Z4 com 26 pontos na 19ª colocação. O Vitória, na 17ª, já tem cinco pontos a mais e a mesma quantidade de jogos. O Santos, que empatou com o Botafogo em duelo no mesmo horário, chegou a 32 pontos, mas com um jogo a menos (contra o Palmeiras). O próximo compromisso é contra o mesmo alviverde paulista, dentro de casa.

O Grêmio também tem um confronto duro na próxima rodada. Encara o Corinthians em São Paulo e o jogo ganhou um peso ainda maior após a vitória desse domingo. As equipes estão empatadas com 39 pontos e 30 jogos cada um. Um triunfo fora de casa no próximo fim de semana pode ajudar a colocar o tricolor na primeira parte da tabela - fato que só aconteceu em duas rodadas neste Brasileirão, além da rodada inicial do campeonato.

continua após a publicidade

Carlos Vinicius marcou um hat-trick diante do Juventude. Foto: Maxi Franzoi/AGIF

Grêmio domina o primeiro tempo

Com o apoio da torcida, o Grêmio fez o que era esperado e pressionou o Juventude desde os primeiros minutos. Antes do dez minutos já havia criado chances de perigo alertando o goleiro Jandrei. Aos cinco minutos, Alysson pegou uma sobra de bola na entrada da área e emendou o chute forte, mas foi para fora. Na sequência, aos sete, boa jogada de Amuzu pelo lado esquerdo em arrancada que terminou com disputa na área e pedido de pênalti, mas o arbitro Alex Gomes Stefano mandou seguir.

A pressão gremista foi o que ditou a primeira etapa partida. Mas, apenas da clara dominância, a equipe de Mano Menezes não conseguiu transformar em finalizações tão perigosas contra a meta jaconera. As principais armas eram as jogadas pelos lados, tanto com Amuzu na esquerda, quanto Alysson na direita. O jovem atacante retornou de lesão no duelo, tentou abrir o placar com uma cabeçada aos 14 minutos mas foi efetivo, de fato, aos 30, quando sofre pênalti de Alan Ruschel.

O lateral do Juventude já jogava com dificuldades para marcar o ponta, mas chegou atrasado após cruzamento rasteiro de Amuzu e derrubou o camisa 47 na grande área. Na cobrança, Carlos Vinicius, que ainda não tinha tido uma chance clara, bateu bem e abriu o placar na Arena do Grêmio. 1 a 0 merecido para o tricolor gaúcho.

O Grêmio ainda teve outras duas chances de ampliar, mas viu Jandrei intervir e não fez o segundo. Do lado do Juventude, a melhor chegada foi com Gabriel Taliari, que dominou dentro da área e nem chegou finalizar com perigo em direção à meta de Volpi. Foi uma primeira etapa com pouca conversão perigosa, mas muito volume e controle gremista.

Sem sustos no segundo tempo

Foram necessários dois minutos para o Grêmio fazer o segundo gol e tranquilizar de vez o torcedor na Arena. Logo na volta do intervalo, Carlos Vinicius fez seu segundo no jogo após boa jogada envolvendo o volante Arthur, peça fundamental na partida, que acionou Amuzu. O atacante belga deu boa enfiada de bola em direção ao camisa 95, que teve calma para tocar para as redes na saída de Jandrei e fazer o 2 a 0.

Daí em diante, o que era controlado se tornou fácil. O Juventude de Thiago Carpini teve pouquíssima criatividade e chegou com finalizações, uma sem direção de Taliari, aos dez minutos, e Giovanny, que acertou a meta e viu Volpi voar para espalmar a bola. Do outo lado, Carlos Vinicius seguiu sendo bem acionado, teve chances de dentro e fora da área e conseguiu seu hat-trick aos 21 minutos.

Em boa descida de Alysson, o jovem serviu Carlos Vinicius em ótima condição sem marcação, facilitando para o centroavante finalizar no canto direito de Jandrei e encerrar o placar da partida. Para completar, aos 24 minutos, Marcos Paulo foi expulso direto por derrubar o próprio Carlos na entrada da área em disputa de bola.

A situação de controle facilitou a vida de Mano Menezes, que mexeu no time em atacado e promoveu as entradas de André, na vaga de Carlos Vinicius, Cristaldo no lugar Edenilson e Pavón, que saiu do banco para substituir Alysson. O trio que saiu, além de ter feito bom jogo, estava amarelado, o que mostrou cautela do treinador gremista no controle do duelo.

O gol marcado pelo Juventude, aos 34 minutos, não trouxe esperança de reação da equipe - tampouco saiu por um mérito de construção de jogada em campo. Na saída de bola do Grêmio na defesa, Luan Freitas fez o desarme e a bola sobrou direto no pé de Igor Formiga. O lateral direito estava livre e finalizou forte e cruzado para anotar o gol de honra da partida.

Até o apito final, o lateral Marlon teve duas boas chances e assustou a meta de Juventude. Aravena ainda teve outras duas oportunidades, mas o placar seguiu o mesmo e o Grêmio saiu com os três pontos no clássico. Agora, Mano Menezes tem um cenário positivo para trabalhar a equipe em cima do que deu certo neste domingo e, quem sabe, repetir nos confrontos da reta final. Já Carpini precisa corrigir com urgência se quiser terminar 2025 na primeira divisão.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 1 JUVENTUDE

30ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 26 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

🟨 Cartões amarelos: Edenilson, Carlos Vinicius e Alysson (GRE) | Jadson (fora da próxima partida), Gabriel Taliari (fora da próxima partida), Rafael Bilu, Alan Ruschel e Giovanny

🟥 Cartões vermelhos: Marcos Paulo

🥅Gol: Carlos Vinicius (35' 1T, 2' 2T e 21' 2T) | Igor Formiga (34' 2T)

🗣️ Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Tiago Volpi, João Lucas, Kanneman, Noriega e Marlon; Dodi, Arthur (Cuéllar) e Edenilson (Cristaldo); Amuzu (Aravena), Alysson (Pavón) e Carlos Vinicius (André). (Técnico: Mano Menezes)



JUVENTUDE: Andrei, Igor Formiga, Rafael Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caique (Hudson), Daniel Peixoto e Jadson (Giovanny); Gabriel Taliari (Luan Freitas)i, Gilberto (João Scatolin) e Rafael Bilu (Ênio). (Técnico: Thiago Carpini)