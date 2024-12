O fim de um ciclo: após dez anos, Geromel se despede do Grêmio

Aplausos, lágrimas e fim de ciclo. Foi o que aconteceu na Arena do Grêmio, neste domingo (8). Pedro Geromel, zagueiro, capitão e ídolo Tricolor, entrou pela última vez em campo como jogador profissional. O apito final decretou a aposentadoria do, agora, ex-atleta.

Desde cedo, os torcedores do Grêmio lotaram a Esplanada da Arena em busca de lembranças do ídolo. O Tricolor promoveu ações em homenagem ao jogador. Cerca de 30 mil máscaras com o rosto do zagueiro, além de nove mil braçadeiras de capitão e três mil adesivos, foram distribuídos. Além disso, uma exposição que conta a trajetória de Geromel foi montada.

Grêmio distribuiu máscaras com o rosto de Geromel antes da partida (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Mas a emoção ficou para depois do apito final. Em campo, o Tricolor realizou uma homenagem com o zagueiro e sua família em campo. Lembranças dos dez anos vestindo a camisa do Grêmio foram mostradas nos telões da Arena. As taças conquistadas pelo zagueiro também foram colocadas no gramado. O zagueiro deixou algumas palavras, principalmente agradecendo aos torcedores por tantos anos de apoio.

Longe da despedida perfeita de Geromel

Pedro Geromel vestiu a camisa do Grêmio em mais de 400 oportunidades. Todavia, a sua despedida não saiu como planejada. Além do Tricolor perder por 3 a 0, para o Corinthians, em casa, o zagueiro foi responsável por um pênalti, que abriu o placar do Timão.

No final da primeira etapa, Geromel derrubou Yuri Alberto, dentro da área gremista. O juiz necessitou do auxílio do árbitro de vídeo, mas assinalou a penalidade máxima. A cobrança foi feita pelo próprio camisa nove, que abriu o placar.