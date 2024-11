Pedro Geromel realiza visita ao CFT Presidente Hélio Dourado (Foto: Angelo Pieretti / Grêmio FBPA)







Copiar Link

Escrito por Julia Brasil • Publicada em 11/11/2024 - 15:57 • Porto Alegre (RS)

Prestes a pendurar suas chuteiras, Pedro Geromel, zagueiro e ídolo do Grêmio, esteve presente no Centro de Formação e Treinamento (CFT) Hélio Dourado nesta segunda-feira (11). O local serve não só para treinamento das categorias de base do Tricolor, como também alojamento para alguns atletas.

➡️Quem são os jogadores do Grêmio convocados para a Data Fifa?

O zagueiro foi até Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, onde fica localizado o CFT, e conversou com os jogadores da categoria sub-15 da equipe. Na ocasião, Geromel destacou os cuidados dentro e fora de campo em busca de uma carreira de sucesso.

- Vocês precisam se dedicar nos treinamentos, mas também precisam saber como se comportar fora de campo. Precisam cuidar da alimentação, se hidratarem e dormirem bem. Esses cuidados ajudarão na parte física e ressaltarão a qualidade individual. - disse o zagueiro para os jovens.

A categoria Sub-15 do Grêmio disputa a partida de volta das quartas de final da Copa Sul Sub-15 na quarta-feira (13), diante do Juventude. O zagueiro desejou boa sorte na disputa e acompanhou o restante do treinamento.

Pedro Geromel realiza visita ao CFT Presidente Hélio Dourado (Foto: Angelo Pieretti / Grêmio FBPA)

De acordo com o Grêmio, Pedro Geromel ainda visitará às Categorias de Base das Gurias Gremistas e a Escola de Futebol do Grêmio, focada no iniciantes do esporte.

➡️Ídolo do Grêmio, Pedro Geromel anuncia aposentadoria

Geromel encerra a carreira nesta temporada

Pedro Geromel não usará mais a camisa do Grêmio na próxima temporada. Com contrato encerrando em dezembro de 2024, o zagueiro decidiu finalizar a sua carreira. Com isso, o ídolo gremista tem a possibilidade de vestir a camisa Tricolor em mais cinco oportunidades, até o final do Campeonato Brasileiro. Multicampeão pela equipe, Geromel ainda não revelou os planos para após a aposentadoria dos gramados.