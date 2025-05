A lateral direita segue sendo um drama para o Grêmio. Na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, na manhã de domingo (25), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, João Pedro sofreu nova lesão e precisou ser substituído, aos 22 minutos do primeiro tempo. Ele precisou sair de campo carregado, por não conseguir colocar o pé esquerdo no chão.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Mano Menezes adiantou que João Pedro teve uma fratura, sem dar mais detalhes. Com isso, o camisa 18, que na última semana renovou contrato com o Grêmio até 2027, se soma a Igor Serrote e João Lucas, os outros dois laterais direitos do elenco, no departamento médico.

— João Pedro teve uma pequena fratura, mas é uma fratura, que realmente vai afastá-lo por um período maior. Logo em seguida teremos Igor Serrote de novo, porque a questão dele é mais simples, mas aí depois da parada do Mundial. João [Lucas] ainda temos que avançar um pouco para ver como evolui a questão muscular, mas provavelmente também — revelou Mano.

Rnald e Gustavo Martins, improvisados, são as opções

O volante Ronald, que havia sido titular como lateral direito no empate em 0 a 0 com o CSA, na última terça-feira (20), que culminou na eliminação gremista da Copa do Brasil, entrou novamente improvisado no lugar de João Pedro depois que este se lesionou na vitória sobre o Bahia. No segundo tempo, o zagueiro Gustavo Martins ocupou a posição. Mano confirmou que eles serão as alternativas para os próximos jogos.

Ronald substituiu João Pedro na vitória sobre o Bahia. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

— Faremos os próximos jogos com Ronald ou [Gustavo] Martins. Nos dois casos seguramos mais o lateral para fazer linha de três, para soltar Marlon um pouco mais, para não aparecer a dificuldade tão grande de um pé esquerdo pela direita. Protegemos um pouco. Acho que funcionou bem, defensivamente, isso — avaliou o treinador, se referindo, também, ao fato do Grêmio estar jogando com Wagner Leonardo e Kannemann, dois zagueiros canhotos.