O Grêmio confirmou, na manhã desta terça-feira (5), que, após a realização de exames de imagem, João Lucas teve diagnosticada lesão muscular grau II-b do bíceps femoral da coxa esquerda. O lateral direito relatou dores na região ainda no primeiro tempo de derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no último sábado (2), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e foi substituído no intervalo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

O jogo contra o Fluminense marcou, justamente, o retorno de João Lucas após quase três meses. Por conta de lesão muscular, também na coxa esquerda, o lateral direito não atuava desde o dia 13 de maio, no empate em 1 a 1 com o Godoy Cruz, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

João Pedro ainda se recupera de lesão, e Igor Serrote foi vendido

A situação se torna ainda mais grave porque o Grêmio passa a não ter, novamente, um lateral direito de ofício à disposição do técnico Mano Menezes. João Pedro se recupera de fratura no maléolo medial do tornozelo esquerdo e deve voltar a jogar apenas no final deste mês. No último dia 28 de junho, o Tricolor Gaúcho vendeu Igor Serrote para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, por 5,5 milhões de dólares (R$ 30,8 milhões, pela cotação atual), permanecendo com 20% de mais-valia em venda futura.

continua após a publicidade

Um dia depois da saída de Igor Serrote, Gustavo Martins, zagueiro que vinha atuando improvisado na lateral direita, sofreu lesão muscular Grau II-b no bíceps femoral da coxa direita, na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, em partida adiada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Substituto tanto naquela oportunidade quanto após a saída de João Lucas contra o Fluminense, o volante Camilo deve receber sequência, improvisado, no setor.

Volante Camilo deve voltar a ser improvisado na lateral direita do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Ao menos até essas duas últimas baixas, o Grêmio não tinha a lateral direita como prioridade no mercado de transferências. Conforme apurado pelo Lance!, o foco do Tricolor Gaúcho está na contratação de um primeiro volante e de um meia.