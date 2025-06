Em meio a um drama na lateral direita, com os três jogadores da posição do elenco lesionados — João Pedro, Igor Serrote e João Lucas —, Mano Menezes pode ter encontrado uma solução caseira no Grêmio. O zagueiro Gustavo Martins tem atuado improvisado no setor, e dado conta do recado.

Após se recuperar de estiramento de grau dois no ligamento colateral medial do joelho direito, que o afastou dos gramados por mais de um mês, Gustavo Martins retornou ao entrar como lateral aos 29 minutos do segundo tempo do jogo contra o Bahia, no último dia 25 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi titular, nessa posição, nas duas partidas subsequentes do Tricolor Gaúcho, contra Sportivo Luqueño-PAR, pela Copa Sul-Americana, e Juventude, pelo Brasileirão.

Curiosamente, o Grêmio venceu, sem sofrer gols, os três jogos: 1 a 0 sobre Bahia e Sportivo Luqueño, e 2 a 0 diante do Juventude. Essa não era a tônica do Tricolor Gaúcho, que vinha de cinco partidas sem vitória, e de eliminação na Copa do Brasil, para o CSA.

Gustavo Martins possibilita saída de três e força na bola aérea ao Grêmio

Do ponto de vista tático, a presença de Gustavo Martins como lateral direito permite que o técnico Mano Menezes mantenha a dupla de zaga de canhotos, com Wagner Leonardo e Kannemann. Quando o Grêmio tem a bola, o defensor oriundo das categorias de base do Tricolor Gaúcho faz saída de três com os dois zagueiros, o que impede que um deles fique torto pela direita, e libera Marlon para atacar no outro lado.

Ao mesmo tempo, Gustavo Martins é importante arma aérea para o Grêmio, tanto na defesa quanto no ataque. Ele quase marcou gol de cabeça nas vitórias sobre Sportivo Luqueño e Juventude — parou nos goleiros Mongelos e Marcão, respectivamente.