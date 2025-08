Além da derrota por 1 a 0, uma estatística do Grêmio chamou atenção negativamente contra o Fluminense, na noite de sábado (2), no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho não chutou sequer uma bola a gol durante todo jogo.

Ao todo, foram nove finalizações para cada lado. Além do gol marcado, o Fluminense acertou uma bola na trave na cobrança de pênalti desperdiçada por Everaldo. Por outro lado, o goleiro Fábio, do Tricolor Carioca, não precisou fazer defesa.

'Dificuldade que a gente está tendo': Mano Menezes reconhece problemas ofensivos

O assunto foi abordado por Mano Menezes em entrevista coletiva após a derrota no Maracanã. O treinador do Grêmio reconheceu que sua equipe precisa ter mais volume ofensivo e criar mais oportunidades de gol.

— As duas equipes tiveram muita dificuldade de chegar à conclusão ao gol do adversário. Foi nove a nove, estive olhando os dados. Eles uma no gol, e nós quase nenhuma. Então isso reflete um pouco da dificuldade que a gente está tendo, de chegar com qualidade para machucar o adversário. Se não tiver isso, você sempre vai ficar sofrendo, apertado — frisou.

Mano Menezes antes da derrota do Grêmio para o Fluminense. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como o Grêmio está no Campeonato Brasileiro

Com a derrota para o Fluminense, o Grêmio permanece na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. No próximo domingo (10), às 20h30min, o Tricolor Gaúcho recebe o Sport, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 19ª rodada.