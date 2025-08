Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 03/08/2025

Após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na noite de sábado (2), no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ, o Grêmio retorna neste domingo (3) a Porto Alegre-RS. O Tricolor Gaúcho terá uma semana para se preparar para o jogo contra o Sport, no próximo domingo (10), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 19ª rodada pelo Campeonato Brasileiro.

Agenda

O Grêmio retorna do Rio de Janeiro a Porto Alegre em voo comercial, às 11h20min deste domingo (3). Depois disso, o elenco recebe folga, e se reapresenta às 16h de segunda-feira (4), no CT Luiz Carvalho.

Mano Menezes antes da derrota do Grêmio para o Fluminense. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão o lateral direito João Pedro, os zagueiros Rodrigo Ely, Viery e Gustavo Martins, o volante Cuéllar, os meias Nathan e Monsalve e o centroavante André Henrique.

Mercado da Bola

Após anunciar o centroavante Carlos Vinícius, ex-Fulham, e o zagueiro Balbuena, ex-Corinthians, o Grêmio tem ao menos três jogadores no radar. São eles o goleiro Marcelo Grohe, livre no mercado, o volante Arthur, da Juventus, e o atacante Róger Guedes, do Al-Rayyan, do Catar.

Categorias de base

O time sub-17 do Grêmio, que tem como novo treinador Ruimar Kunzel, antigo auxiliar técnico do sub-20, se prepara para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro da categoria. Na próxima terça-feira (5), às 16h, o Tricolor Gaúcho enfrenta o Cuiabá, fora de casa.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas estão na reta final de preparação para os desafios do segundo semestre. Na próxima quarta-feira (6), às 15h, as Mosqueteiras estreiam na Copa do Brasil contra o Bahia, no Estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana-BA.

