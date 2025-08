Sem jogar desde que retornou do New York Red Bulls, dos Estados Unidos, no início de julho, Felipe Carballo deve ser novamente emprestado pelo Grêmio. Segundo a imprensa internacional, o volante uruguaio de 28 anos está próximo de ser anunciado por outro time da MLS: o Portland Timbers.

A informação foi inicialmente divulgada pelo perfil Tiempo Extra Uruguay, e confirmada por Tom Bogert, jornalista norte-americano especializado no mercado de transferências da MLS. Conforme apuração de ambos, Carballo será emprestado para o Portland Timbers até dezembro próximo, com opção de compra. O contrato do volante uruguaio com o Grêmio é válido até o final de 2026.

Carballo treina em Porto Alegre desde o dia 10 de julho, mas não tem sido aproveitado

Carballo retornou ao Grêmio após um ano no New York Red Bulls, que optou por não exercer a opção de compra prevista no contrato de empréstimo. Por lá, o volante disputou 26 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

Inicialmente, havia perspectiva de que Carballo pudesse ser reaproveitado no Grêmio, como disse o próprio técnico Mano Menezes, em entrevista coletiva no dia 8 de julho. Porém, mesmo que tenha retornado a Porto Alegre, no dia 10 do mês passado, e treine normalmente no CT Luiz Carvalho, o volante sequer foi relacionado para uma partida desde então.

Um aspecto que dificulta o aproveitamento de Carballo no Grêmio é o limite de nove estrangeiros por partida no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o elenco gremista conta com 11, além do uruguaio: Balbuena, Kannemann, Cuéllar, Villasanti, Cristaldo, Monsalve, Pavón, Cristian Olivera, Aravena, Amuzu e Braithwaite.