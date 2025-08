Por onde anda Zé Alcino, ex-atacante do Grêmio?

José Alcino Rosa, mais conhecido como Zé Alcino, nasceu em 8 de junho de 1974, na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Atacante de presença de área e bom posicionamento, construiu sua trajetória em clubes do Brasil, Europa e Ásia. Mas foi com a camisa do Grêmio que viveu os momentos mais marcantes de sua carreira. O Lance! te conta por onde anda Zé Alcino.

A trajetória

Revelado pela Sociedade Esportiva São Borja, Zé Alcino começou sua carreira profissional em 1992 e chamou atenção em 1994, ao marcar 23 gols na segunda divisão do Campeonato Gaúcho. O bom desempenho o levou ao Internacional, onde jogou em 1995. No entanto, com pouco espaço no Colorado, acabou sendo devolvido ao clube de origem ao fim da temporada.

Foi no Grêmio que o atacante se consagrou. Contratado em 1996, logo na estreia pelo Campeonato Gaúcho marcou o primeiro de seus 12 gols na temporada. Ainda no primeiro semestre, conquistou a Recopa Sul-Americana sobre o Independiente e, ao lado de Paulo Nunes, foi um dos pilares do ataque do time campeão brasileiro de 1996.

No ano seguinte, participou da campanha vitoriosa da Copa do Brasil de 1997 e seguiu como peça importante do elenco tricolor até 1999. Ao todo, disputou 185 jogos com a camisa do Grêmio e marcou 48 gols. Um dos mais lembrados aconteceu no dia 29 de agosto de 1999: Zé Alcino balançou as redes três vezes na vitória por 4 a 3 sobre o Flamengo, no Maracanã, e recebeu o apelido de “Zé do Maraca”.

Após se destacar no futebol brasileiro, foi negociado com o Nancy, da França, onde atuou entre 1999 e 2001. Em seguida, seguiu para o futebol chinês, onde defendeu o Inter de Xangai (Beijing Renhe) entre 2002 e 2005. Por lá, viveu um bom momento e chegou a ser vice-campeão nacional em 2003, mas também enfrentou problemas com salários atrasados.

Zé Alcino retornou ao Brasil em 2006 e passou por diversos clubes do interior gaúcho, como Brasil de Pelotas, São José-RS, Esportivo, Novo Hamburgo e Avenida. Encerrou sua carreira como jogador profissional em 2009, aos 35 anos.

Por onde anda Zé Alcino?

Desde que pendurou as chuteiras, Zé Alcino se mantém longe dos holofotes. Apesar de já ter atuado em algumas funções administrativas e de apoio a clubes do interior gaúcho, mantém um perfil discreto (@zedomaraca) e afastado do futebol de alto nível. Seu nome, no entanto, continua vivo na memória dos torcedores gremistas, especialmente por suas atuações decisivas nos títulos da segunda metade da década de 1990.

Clubes que Zé Alcino jogou: