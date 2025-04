O Grêmio informou, na manhã desta terça-feira (15), a lesão de Rodrigo Ely. Após ser submetido por exames de imagem, o zagueiro teve diagnosticada ruptura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ligamento colateral medial e do menisco medial do joelho esquerdo.

continua após a publicidade

Rodrigo Ely passará por cirurgia nos próximos dias. Pela gravidade da lesão, multiligamentar, é improvável que o zagueiro volte a jogar em 2025.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Ely sofreu a lesão no primeiro tempo da derrota do Grêmio para o Flamengo, por 2 a 0, no último domingo (13), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Após pisar em falso no gramado, o zagueiro precisou ser substituído, aos 27 minutos, por Jemerson.

continua após a publicidade

Lesão aumenta necessidade do Grêmio contratar mais um zagueiro

Jemerson, inclusive, deve retomar a titularidade ao lado de Wagner Leonardo com a ausência de Rodrigo Ely. A lesão também aumenta a necessidade do Grêmio contratar mais um zagueiro, o que deve acontecer na janela de transferências da metade do ano.

Jemerson deve retomar a titularidade na ausência de Rodrigo Ely. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A defesa é o ponto fraco do Grêmio há duas temporadas. Sob o comando de Renato Portaluppi, o Tricolor Gaúcho sofreu 106 gols, somados, nos Campeonatos Brasileiros de 2023 e 2024. Com Gustavo Quinteros, o Imortal só não foi vazado em uma das últimas 11 partidas.