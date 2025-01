Gustavo Cuellar revela bastidores e conversa com Quinteros antes de acerto com o Grêmio

A segunda-feira (20) foi marcada pela apresentação oficial de Gustavo Cuellar no Grêmio. O volante já está integrado ao elenco e usará a camisa 6 nesta temporada. Durante a coletiva, o jogador revelou bastidores da negociação que, segundo ele, foi muito rápida.

Isso porque Cuellar tinha o desejo de retornar à América do Sul após sentir que já havia concluído seu ciclo na Arábia Saudita. O volante estava no Al-Shabab antes de acertar com o Grêmio. O jogador exaltou a competitividade do futebol brasileiro.

- Quando recebi a oportunidade de vir para o Grêmio fiquei muito feliz, cumpri meu ciclo na Arábia, minha família queria voltar para a América do Sul, questão de dois, três dias que recebi a proposta e fechamos. Sei o tamanho do clube, joguei muitas vezes contra. Estou aqui para deixar o nome do Grêmio no alto e voltar à competitividade do futebol brasileiro. - disse o novo reforço.

Cuellar também revelou que teve conversas com Gustavo Quinteros, o novo técnico do Grêmio. Os dois conversaram sobre a parte esportiva, mas também a pessoal. Isso porque o volante ficará mais perto do seu país natal.

- Foi uma conversa muito boa, Gustavo me ligou com o desejo de trabalhar juntos, fiquei muito orgulhoso de que um time como o Grêmio estivesse interessado em mim. Falei minha ideia de estar mais perto da Colômbia, o Brasil me recebeu muito bem, sinto carinho do povo, é minha segunda casa. Expressei meus desejos principalmente na parte esportiva, as metas que eu tinha, e ajudar o time a crescer. Vou cumprir meus objetivos pessoais e profissionais. - comentou.

Cuellar já treina com o grupo do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Confira outros trechos das falas de Cuellar

Características

Meu jogo continua o mesmo, jogava da mesma forma, primeiro volante, obviamente tem diferença de futebol em termos de intensidade, o futebol saudita não tem a quantidade de jogos do Brasil. Minhas características seguem as mesmas. Adaptação vai demorar um tempo, morei cinco anos na Arábia, diferença de seis, oito horas, não vai ser fácil a readaptação ao horário. Quanto aos treinos, vou pegar muito rápido, vai depender do treinador e da preparação física, quando acharem o tempo certo de me colocarem pra jogar. Estou muito ansioso para jogar pelo Grêmio

Interesse do Internacional em 2023

Foi uma época que estava com minha família, teve conversas, mas não foi o que a gente queria, não era o momento de voltar ao Brasil. Respeito muito o Inter, mas as coisas quando acontecem fluidamente, na minha opinião, dão certo.