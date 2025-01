‘Tenho me sentindo em casa’, diz Cuellar antes de apresentação pelo Grêmio

Em casa. É assim que Gustavo Cuellar tem sentido os primeiros dias em Porto Alegre. Novo reforço do Grêmio, o volante já tem data para a sua apresentação oficial: segunda-feira (20). Antes disso, o jogador falou sobre a sua chegada.

➡️Empresário revela que ex-goleiro do Real Madrid negocia com o Grêmio

Cuellar desembarcou em Porto Alegre na noite de quinta-feira (16). Na sequência, realizou exames e assinou contrato de duas temporadas, podendo ser ampliado para mais uma, caso atinja as metas esportivas. Ele já foi integrado do grupo e participa dos treinamentos no CT Presidente Luiz Carvalho.

- Estava com saudade de sentir a competitividade do futebol brasileiro. Estou muito feliz e espero conquistar coisas importantes (...) Tenho me sentindo em casa, a torcida me manda muitas mensagens boas. Estou feliz de fazer parte de um grande clube mundial. - disse o reforço gremista.

LA FIGURA 🇪🇪🇨🇴 Domingo de treino e Cuéllar no campo do CT Luiz Carvalho! #PréTemporada2025 pic.twitter.com/n5eotZPsKs — Grêmio FBPA (@Gremio) January 19, 2025

Antes de chegar ao Grêmio, Cuellar estava no futebol árabe. Para assinar com o Tricolor, rescindiu contrato com o Al-Shabab. Antes disso, todavia, atuou no futebol brasileiro e comentou sobre jogar na Arena.

- Joguei umas três vezes na Arena e vi uma torcida espetacular (...) Passei um pouquinho de frio. - brincou o volante.

Cuellar já treina com o grupo do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Cuellar já tem apresentação marcada

Após já ser integrado ao grupo, Cuellar já tem data para ser apresentado oficialmente pelo Grêmio. O volante concederá entrevista coletiva na segunda-feira (20), às 12h30, na sala de imprensa do CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

Para fazer a sua estreia oficial com a camisa do Tricolor, Cuellar precisa estar inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF - o que deve acontecer nos próximos dias. A questão física não deve ser um problema para o volante, visto que vinha atuando pelo Al Shabab.