Grêmio vence o Palmeiras de virada e avança às semifinais da Copinha

O Grêmio está nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Junior, a Copinha. Na noite deste domingo (19), o Tricolor levou a melhor ao vencer o Palmeiras, por 3 a 2, em Barueri. Com isso, os gaúchos irão enfrentar o Corinthians na próxima fase da competição.

Erick Belé foi o responsável por abrir o placar para o Palmeiras, enquanto Pedro Gabriel empatou para o Grêmio e Deivid, contra, virou. Na segunda etapa, Riquelme Filippi colocou o Verdão em igualdade novamente, mas Luís Eduardo, aos 39, decretou a vitória Tricolor.

Como foi o jogo?

O jogo começou equilibrado. Enquanto o Palmeiras arriscou em uma marcação alta no meio de campo, o Grêmio entrou com um esquema mais retrancado, com três zagueiros. Foram os mandantes que tiveram as melhores oportunidades nos primeiros minutos e, aos 15, abriu o placar. Na bola parada, Erick Belé subiu mais que a zaga Tricolor, cabeceou forte e marcou o primeiro gol do jogo. Ainda sim, o Verdão manteve a pressão e, quatro minutos depois, viu Ygor fazer uma grande defesa após chute de Arthur.

Mas o Grêmio não se abalou. Aos 25, Pedro Gabriel recebeu a bola e arriscou de muito longe, para a surpresa de Deivid, empatando o placar para o Tricolor. Nos minutos seguintes, os gaúchos tentaram virar o jogo, mas não mostraram efetividade na finalização. Até que, aos 39, Gabriel Mec, promessa da base gremista, aproveita o contra-ataque e chuta forte. A bola bate na trave, volta nas costas de Deivid e morre no fundo das redes, virando o placar para o Grêmio. O Palmeiras ainda aproveitou os minutos finais do primeiro tempo para tentar o empate - o que não aconteceu.

O Palmeiras voltou ligado para a etapa final e não precisou de um minuto em campo para empatar o jogo. Riquelme Fillipi recebe e chuta forte, balançando as redes gremistas. Os minutos seguintes foram marcados por um jogo mais disputado no meio de campo. Palmeiras e Grêmio chegaram ao campo de ataque, mas não ofereceram grandes perigos aos goleiros adversários.

Por mais que o Palmeiras estivesse melhor em campo, foi o Grêmio que mostrou maior efetividade. Aos 39 minutos, Luís Eduardo fica com a sobra depois do bate-rebate entre os jogadores e bate com força para o gol para colocar o Grêmio em vantagem novamente. O Palmeiras pressionou em busca do empate para levar a decisão às penalidades, mas o apito final decretou a classificação dos gremistas para as semifinais da Copinha.

Adversário da semifinal já está definido

O Grêmio já sabe quem irá enfrentar na próxima fase da Copinha. Em partida simultânea, Corinthians e Vasco se enfrentaram pelas quartas de final da competição. O Timão levou a melhor ao vencer a partida por 1 a 0. Com isso, o confronto das semifinais está definido entre Grêmio e Corinthians.