Grêmio x Corinthians: veja valor dos ingressos e como comprar

Na próxima quinta-feira (12), às 20h, o Grêmio recebe o Corinthians, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos para sócios iniciou às 11h deste sábado (7), no site arenapoa.com.br. Para o público geral, começa às 9h de segunda-feira (9).

Por conta do Dia dos Namorados, há promoções. Quem comprar ingresso inteiro para o setor Gramado Leste ganha um ticket extra para acompanhante, que, por consequência, entrará de forma gratuita.

Além disso, a partir deste sábado (7), quem comprar uma camiseta oficial do Grêmio, versão 2024 (modelos 1, 2 e 3, seja atleta, classic ou feminino), no site oficial da Loja GrêmioMania, ganha um ingresso de Cadeira Superior Leste para assistir ao jogo entre Grêmio e Corinthians.

