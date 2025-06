Grêmio se reapresenta e inicia aguardado período de treinamentos

Três dias após a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no último domingo (1º), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Grêmio se reapresentou na tarde desta quarta-feira (4), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. O Tricolor Gaúcho iniciou um período de treinamentos muito aguardado por Mano Menezes.

Depois de 12 jogos em intervalo de 39 dias desde sua chegada, o comandante gremista tem pela frente oito dias apenas para treinamentos. Por conta da Data Fifa, o Grêmio só voltará a campo no dia 12, quinta-feira, às 20h, contra o Corinthians, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mano Menezes orienta jogadores do Grêmio em treinamento. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Após enfrentar o Corinthians, o Grêmio terá um mês sem jogos em razão da disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Tricolor Gaúcho voltará a atuar apenas no final de semana de 12 de julho, quando enfrentará o Cruzeiro, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Comissão técnica de Mano pretende realizar trabalhos de força com o elenco

Além de possibilitar a Mano e seus auxiliares ajustarem questões táticas da equipe, o período sem jogos também permitirá aos preparadores físicos Flávio de Oliveira e Rogério Dias realizarem trabalhos de força com os jogadores. O entendimento da atual comissão técnica é de que a ausência desse tipo de exercícios, quando o Grêmio era comandado por Gustavo Quinteros, cobrou seu preço nesse primeiro semestre.

Até por isso, o Grêmio treinará em dois turnos no CT Luiz Carvalho na quinta-feira (5). A atividade da manhã está marcada para as 10h, e, a da tarde, para as 16h.