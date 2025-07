O Grêmio oficializou a contratação do experiente zagueiro Fabián Balbuena, de 33 anos. Com passagens marcantes pelo futebol sul-americano e europeu, o defensor chega para reforçar o elenco de Mano Menezes e dar mais equilíbrio ao sistema defensivo tricolor na sequência da temporada. O vínculo firmado com o clube vai até 30 de junho de 2027.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

A chegada de Balbuena supre uma carência no elenco gremista. Atualmente, o time tem atuado com Kannemann e Wagner Leonardo, ambos canhotos, e carecia de um zagueiro destro consolidado para a posição.

Este é o segundo reforço do Grêmio na janela de transferências que abriu em 10 de julho. Na quarta-feira (23), o clube já havia oficializado a contratação do centroavante Carlos Vinícius, ex-Fulham, da Inglaterra.

continua após a publicidade

Balbuena iniciou a carreira no Paraguai, com passagens por Cerro de Franco, Rubio Ñú, Nacional e Libertad, onde conquistou os títulos do Apertura e do Clausura. Em 2016, chegou ao Brasil para defender o Corinthians, sendo campeão brasileiro em 2017 sob o comando de Fábio Carille. No ano seguinte, transferiu-se para o West Ham, da Inglaterra, onde permaneceu por três temporadas antes de se mudar para o Dínamo Moscou, da Rússia. Em 2022, retornou por empréstimo ao Corinthians e, após um ano, voltou ao futebol russo, onde atuava até o acerto com o Tricolor Gaúcho.

Pela Seleção Paraguaia, o zagueiro soma 48 jogos desde sua estreia em 2015, contra o México. Disputou cinco edições da Copa América e integrou o elenco que participou das Olimpíadas de 2024. Sua partida mais recente pela equipe nacional foi em março, no empate com a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Ficha técnica de Balbuena

Nome: Fabián Balbuena

Nascimento: 23/08/1991

Local: Ciudad del Este (PAR)

Clubes: Cerro de Franco (PAR), Rubio Ñu (PAR), Nacional (PAR), Libertad (PAR), Corinthinas (BRA), West Ham (ING) e Dínamo Moscovo (RUS)

Títulos: Liga Paraguaia Clausura (2014), Liga Paraguaia Apertura (2016), Campeão Brasileiro (2017) e Campeão Paulista (2017 e 2018).