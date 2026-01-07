O Grêmio multou o volante Felipe Carballo, 29 anos, por não se reapresentar para a pré-temporada, iniciada na sexta-feira (2), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre (RS). O uruguaio estava emprestado ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, até o fim de dezembro de 2025.

- Ele foi notificado junto com todo o grupo para se apresentar no dia 2 e não compareceu. Não estabelecemos nenhuma data. Ele tem que se apresentar ao clube. Enquanto isso, ele está em falta - afirmou o diretor de futebol, Rafael Lima, em entrevista coletiva, que não especificou o valor da punição.

Carballo se recupera de lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho e não deu previsão para retornar ao Tricolor. Ele sofreu a contusão no segundo jogo pelo novo clube, em setembro.

A última 'aparição' do meio-campista foi em uma rede social, em 26 de dezembro de 2025. O jogador mostrou um vídeo fazendo fisioterapia no Uruguai, país natal.

Carballo, inclusive, já se atrasou na reapresentação de julho do ano passado. Após o empréstimo ao New York Red Bulls, o atleta apareceu 15 dias depois do previsto e alegou 'problemas na mudança'.

Na ocasião, o volante ficou 'afastado' do elenco gremista até encontrar uma nova equipe.

Felipe Carballo no Grêmio

Contratado em 2023, vindo do Nacional-URU, Carballo fez dois gols e deu uma assistências em 40 jogos, sendo 35 como titular. Ao fim da temporada inicial, o volante passou por cirurgia por ter dores no púbis.

No ano seguinte, fez apenas 15 partidas, iniciando sete vezes, e foi emprestado pelo Grêmio. Ele jogou no New York Red Bulls por um ano e entrou em campo em 16 oportunidades, além dos dois jogos pelo Portland Timbers no segundo semestre de 2025.

O contrato de Carballo com o Tricolor se encerra em dezembro deste ano.