O Grêmio está escalado com novidades para enfrentar o CSA, nesta terça-feira (20), às 21h30min, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Mano Menezes manda ao gramado da Arena do Grêmio o Tricolor Gaúcho sem lateral direito de ofício e sem zagueiro destro.

João Pedro, que tem sofrido com dores na canela esquerda, inicia no banco de reservas. Com isso, Ronald ou Dodi deve fazer a lateral direita. Na zaga, estarão dois canhotos: Kannemann e Wagner Leonardo. Único destro à disposição, Jemerson fica como alternativa.

No ataque, o Grêmio terá um ponta em cada lado. Cristian Olivera, pela direita, e Amuzu, pela esquerda. O Tricolor Gaúcho está escalado com Tiago Volpi; Dodi, Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Ronald e Villasanti; Cristian Olivera, Monsalve e Amuzu; Braithwaite.

Escalação do CSA

O CSA, que não conta com o meia Brayann, referência técnica da equipe, também está escalado por Higo Magalhães. Com a vantagem de 3 a 2 no marcador, o Azulão irá a campo com Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Betão, Islan e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola e Silas; Daniel Baianinho, Guilherme Cachoeira e Tiago Marques.