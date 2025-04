Após a perda do título do Campeonato Gaúcho para o Internacional, o Grêmio vem de três vitórias nos últimos quatro jogos, entre Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Porém, o desempenho da equipe está longe de agradar, a ponto do técnico Gustavo Quinteros sofrer forte pressão. Em entrevista na zona mista da Arena do Grêmio, após o triunfo tricolor, por 2 a 0, sobre o Atlético Grau-PER, na última terça-feira (8), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, Martin Braithwaite, uma das referências do elenco gremista, avaliou o momento do time e o rendimento abaixo do esperado.

— Não sei [o motivo], mas estamos ganhando os jogos. Poderia ser mais bonito, mas tem momentos. Uma grande equipe, seja o Real Madrid ou outro, tem jogos que não joga bem. Os grandes times ganham jogos. E nós estamos ganhando. Temos que melhorar, temos que seguir. Queremos ganhar muitas coisas esse ano. Queremos jogar melhor, mas o mais importante é a vitória — opinou.

De volta após lesões, Braithwaite sequer foi utilizado contra o Atlético Grau-PER

O centroavante dinamarquês ficou no banco de reservas e sequer foi utilizado na vitória sobre o Atlético Grau. Ele ainda busca estar 100% fisicamente após duas lesões consecutivas. Após a final do Gauchão, contra o Internacional, no Beira-Rio, no dia 16 de março, Braithwaite teve diagnosticada lesão muscular no adutor longo da coxa direita. Quando retornou, na estreia na Copa Sul-Americana contra o Sportivo Luqueño, no dia 2 de abril, Paraguai, em que marcou o gol da vitória gremista, o camisa 22 sofreu entorse no tornozelo.

Preservado dos jogos contra Ceará e Atlético Grau, ao que tudo indica Braithwaite estará plenamente recuperado para a partida de domingo (13), às 17h30min, contra o Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a presença no time titular não é certa, já que Arezo, seu substituto, marcou três gols nos últimos quatro duelos.