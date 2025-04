Mesmo com a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Grau-PER, na noite desta terça-feira (8), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o trabalho de Gustavo Quinteros no Tricolor Gaúcho segue sendo muito contestado. Embora reconheça que a equipe precisa evoluir, o treinador entende que há exagero na avaliação da opinião pública.

— Se ganhamos o próximo jogo, podemos ficar em primeiro no Brasileirão, ou segundo. Ganhamos dois jogos consecutivos na Sul-Americana. Estamos classificados na Copa do Brasil. Aqui tem muita imprensa que não analisa bem tudo. E há outra parte que sim. [...] Não entendo qual é o drama que fazem. Não jogamos de forma perfeita porque nos falta tempo. Reconheço que precisamos melhorar, mas tivemos lesões, perdemos jogadores importantes — se defendeu Quinteros.

Quinteros coloca responsabilidade nos jogadores do Grêmio

Apesar das dificuldades, Quinteros garante ter confiança em seu modelo de jogo. Na opinião do treinador, o problema que seu Grêmio enfrenta é a inconstância, com muitos altos e baixos durante partidas. O comandante também coloca na conta dos jogadores a responsabilidade para que o time melhore.

— Eu espero, como treinador, que Cristaldo, Pavón, e vários outros elevem seu nível. Como Villasanti: faz dois jogos que vem jogando muito bem. Quando termos todos em um melhor nível futebolístico, vamos evoluir — projetou.

É grande a necessidade de que isso aconteça já no próximo domingo, quando o Grêmio terá difícil desafio pela frente. Às 17h30min, o Tricolor Gaúcho recebe o Flamengo, na Arena do Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

