O Grêmio iniciou, na tarde desta terça-feira (15), a venda de ingressos para o clássico Gre-Nal 447, no próximo sábado (19), às 19h, na Arena do Grêmio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Em um primeiro momento, os sócios gremistas têm exclusividade. A partir da próxima quinta-feira (17), o público geral também pode adquirir suas entradas pelo site da Arena.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Dois setores contam com ingressos promocionais: "Gramado Sul" e "Gramado Leste". Sul com 50% de desconto (R$ 70,00), e Leste com 25% (R$ 127,50), ambos mediante à entrega de 1 kg de alimento não perecível na entrada no estádio, no dia do jogo. A venda é exclusiva pelo site — não haverá ingressos no local.

O ponto de arrecadação do Banco de Alimentos estará no pé da rampa oeste da Arena da Grêmio. Neste local, os torcedores que optaram pelo ingresso solidário farão a troca do alimento pelo ticket. Quem, eventualmente, esquecer o alimento poderá adquirir o ticket por R$ 10,00.

Arena do Grêmio recebeu pouco público nos últimos jogos

Por se tratar de um clássico, a expectativa é de casa cheia, mesmo que os últimos públicos na Arena do Grêmio tenham sido decepcionantes. Apenas 12.385 torcedores acompanharam a vitória do Tricolor Gaúcho sobre o Atlético Grau-PER, na última terça-feira (8), pela Copa Sul-Americana, e 23.367 estiveram na derrota para o Flamengo, no último domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro.

O público pequeno é reflexo do desempenho do Grêmio dentro de campo, que não tem agradado à torcida. O time de Gustavo Quinteros vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, em que busca recuperação contra o Mirassol, nesta quarta-feira (16), às 19h, no interior paulista, pela quarta rodada da competição nacional.