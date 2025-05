As chegadas de Mano Menezes e Felipão ainda não fizeram com que o Grêmio saia da péssima fase em que se encontra. Com a derrota, de virada, por 3 a 2, para o CSA, na noite de quarta-feira (30), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio Rei Pelé, em Maceió–AL, o Tricolor Gaúcho teve estendida duas preocupantes marcas negativas.

Esse foi o sexto jogo consecutivo sem vitória do Grêmio. O último triunfo do Tricolor Gaúcho foi contra o Atlético Grau-PER, por 2 a 0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre–RS, no dia 8 de abril, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. De lá para cá, foram três empates e três derrotas.

A marca iguala a pior sequência negativa do Grêmio em 2024. Em junho do ano passado, o time de Renato Portaluppi também não venceu em seis partidas seguidas, entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Foram dois empates e quatro derrotas.

Grêmio só não foi vazado em um dos últimos 16 jogos

O Grêmio também tem sido muito vazado. Nos últimos 16 jogos, em apenas um o Grêmio não sofreu gols. Justamente na supracitada vitória sobre o Atlético Grau-PER. Neste recorte, a rede gremista foi balançada 27 vezes.

Estancar a sangria defensiva era, justamente, a principal missão de Mano ao ser contratado pelo Grêmio. Em sua entrevista coletiva de apresentação, o treinador chegou a dizer que era inadmissível levar dois ou três gols por jogo. Porém, até aqui, em três partidas sob seu comando, o Tricolor Gaúcho foi vazado seis vezes.