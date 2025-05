O Grêmio recebe o Sportivo Luqueño-PAR, nesta quinta-feira (29), às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Por mais que o Tricolor Gaúcho ainda tenha chance de terminar na primeira colocação do Grupo D e, com isso, se classificar diretamente para as oitavas de final, o técnico Mano Menezes deve preservar titulares.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no último domingo (25), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Mano já adiantou que Kannemann, titular nas duas últimas partidas, será um dos poupados. O mesmo deve acontecer com Villasanti.

— Vamos analisar as questões pontuais. Temos mais do que uma questão para levar em consideração. Temos Villasanti que saiu bem desgastado. Vamos levar todas elas, porque não tem sentido, em um jogo que tem essa característica, arriscarmos coisas que não podemos arriscar. Mas não queremos abrir mão de dar um passinho à frente. A gente não pode perder oportunidades. E quinta teremos mais uma, de avançar mais algumas questões — afirmou Mano.

Mano Menezes em jogo do Grêmio. (Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA)

Jovens podem receber oportunidades

Entre os jogadores que podem receber oportunidades, estão jovens oriundos das categorias de base, como o o zagueiro Viery, o volante Zortéa e o ponta Alysson. A provável escalação do Grêmio para enfrentar o Sportivo Luqueño tem Tiago Volpi; Ronald, Jemerson, Viery e Lucas Esteves; Zortéa e Dodi; Alysson, Cristaldo e Pavón; Arezo.

As preservações do Grêmio também visam ao próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (1º), às 16h, o Tricolor Gaúcho visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, em confronto gaúcho válido pela 11ª rodada.