Escrito por Julia Brasil • Publicada em 11/11/2024 - 17:15 • Porto Alegre (RS)

Miguel Monsalve, meia do Grêmio, foi julgado e absolvido pelo STJD, nesta segunda-feira (11). O jogador havia sido denunciado em dois artigos pela expulsão no empate em 0 a 0 com o Botafogo, em Brasília, em 28 de setembro.

Na ocasião, aos 44 minutos da etapa final, Monsalve tocou no rosto de Vitinho com o braço para sair da marcação. O adversário caiu com a mão no rosto e o árbitro apresentou o cartão vermelho de forma direta para o meia gremista.

A expulsão fez com que o colombiano fosse denunciado em dois artigos: 254, por "praticar agressão física durante a partida", e 257, por “participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida”. O primeiro prevê multa de quatro a 12 jogos e o segundo de dois a dez partidas de suspensão.

Nesta segunda-feira, o STJD mudou o enquadramento da denúncia. A partir disso, Monsalve foi julgado pelos artigos 250, que trata "praticar ato desleal ou hostil", e 258, que fala em "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". A maioria dos auditores da 1ª Comissão Disciplinar votaram a favor da absolvição do colombiano.

Com isso, Monsalve volta a ser um reforço para o time do Grêmio enfrentar o Juventude, após a Data Fifa. Os times entram em campo na quarta-feira (20), às 19h, na Arena. Para o Tricolor, o jogo é um dos mais importantes do ano visando os objetivos da temporada: garantir vaga na Sul-Americana, mas principalmente, fugir da zona de rebaixamento. Atualmente, apenas dois pontos separam as equipes na tabela de classificação.