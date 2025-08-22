Grêmio anuncia dois novos patrocinadores

O Grêmio anunciou dois novos patrocinadores nesta sexta-feira. São eles a plataforma digital de sorteios Pix das Estrelas e a fabricante de medicamentos Olina. No caso da primeira, o torcedor pode concorrer a prêmios de centenas de milhares de reais ou um carro. Já no segundo caso, o foco será nos canais digitais do clube.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Pix das Estrelas

De acordo com o Tricolor, os torcedores poderão adquirir os números da sorte dentro da plataforma Pix das Estrelas e cada número garantirá uma chance de concorrer aos prêmios, ao mesmo tempo em que fortalece o clube. Além dos prêmio vultosos citados acima, há possibilidades de valores menores e itens do Grêmio nos sorteios.

- O Pix das Estrelas chega em um momento importante para o Grêmio. A área de negócios desenvolveu junto ao parceiro uma modelagem que o posiciona como um dos maiores contratos de patrocínio do seu uniforme, além de ter participação para investimentos em melhorias de infraestrutura do clube. Então é um formato extremamente relevante e que trará benefícios aos nossos torcedores - destaca Leandro Figueiredo, executivo de marketing do Grêmio.

continua após a publicidade

Olina

A logomarca da fabricante de medicamentos alopáticos e fitoterápicos poderá ser vista na braçadeira de capitão dos jogos da equipe masculina profissional. E a parceria, de acordo com o clube, será focada nos canais digitais oficiais do clube.

- Essa parceria não apenas reforça a conexão do Clube com marcas que carregam valores de confiança e credibilidade, como também se insere em um formato inovador de exposição de marca. O Grêmio possui um dos maiores potenciais de audiência no meio digital entre os clubes brasileiros, e a Olina chega para fazer parte desse ecossistema, unindo esporte, saúde e inovação em benefício da nossa torcida e da sociedade - completa Leandro.

continua após a publicidade

Em campo

O Grêmio volta a campo neste sábado, contra o Ceará. O Time gaúcho é o 13º colocado no Campeonato Brasileiro.