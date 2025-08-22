O Grêmio apresentou, na tarde desta sexta-feira (22), Erick Noriega. Nipônico-peruano, o jogador de 23 anos, que vem do Alianza Lima-PER, comemorou a rápida ascensão na carreira. Em pergunta do Lance!, ele lembrou que, em 2022, chegou a largar o futebol, e, em 2023, disputava a segunda divisão do futebol peruano, pela Universidad de San Martín.

— Eu tinha falado com meu empresário, com minha esposa. Não tinha pensado que as coisas iriam acontecer tão rápido. Dois anos atrás estava jogando na segunda divisão, e há três anos estava trabalhando com meu tio, não estava jogando futebol. Para mim dá muita felicidade eu estar aqui hoje, em um clube tão grande, com muita história, campeão mundial — comemorou.

Zagueiro e volante, Noriega revela posição preferencial: 'estou me divertindo um pouco mais'

Noriega se destacou, pelo Alianza Lima, nos confrontos que eliminaram o Grêmio da Copa Sul-Americana, no último mês de julho. Naquelas partidas, ele atuou como volante, embora também tenha jogado muito como zagueiro nos últimos anos.

Noriega marca Riquelme no jogo entre Alianza Lima e Grêmio pela Copa Sul-Americana. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

— Quando era juvenil, joguei de volante, treinava muito tempo de volante. Ano passado, no final do ano, comecei jogando alguns jogos de volante também. Esse ano treinador do Alianza me falou que iria me colocar nessa posição. Estou adaptado já, joguei muitos jogos, este ano, nas duas posições. Se me perguntam qual que eu gosto agora, talvez volante, estou me divertindo um pouco mais de volante. Mas não tem problema com nenhum — garantiu.

Noriega vestirá a camiseta 19 do Grêmio. Se tiver o nome regularizado no BID da CBF nesta sexta-feira (22), ele já poderá estrear neste sábado (23), às 21h, quando o Tricolor Gaúcho recebe o Ceará, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.