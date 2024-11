Grêmio procura Tite para assumir cargo em 2025

Tite pode ser o técnico do Grêmio em 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 14:10 • Porto Alegre (RS)

Com o final da temporada se aproximando, o Grêmio já inicia movimentos nos bastidores visando o próximo ano. Com isso, o clube procura um grande nome para a posição de Renato Gaúcho - e parece já ter encontrado.

Isso porque um representante autorizado pelo Grêmio iniciou conversas com Tite. O técnico está livre no mercado desde que deixou o comando do Flamengo, no final de setembro. A prioridade do treinador, todavia, é trabalhar na Europa, mas não houve uma negativa.

Tite comandou o Grêmio em 2001 e teve uma trajetória vitoriosa no Tricolor. Além da conquista do Campeonato Gaúcho, o técnico levou o time a levantar a taça da Copa do Brasil, superando o Corinthians na final.

Tite deixou o comando técnico do Flamengo em setembro (Foto: Eitan Abramovich/AFP)

Renato Gaúcho deve deixar o Grêmio?

Após uma temporada com resultados abaixo do esperado, a saída de Renato Gaúcho do comando do Grêmio parece ser questão de tempo. O vínculo entre o treinador e o Tricolor se encerra em dezembro deste ano. Em entrevista recente, o comandante falou sobre o desejo de permanecer e que, por ele, tinha contrato vitalício.

Essa temporada foi a mais criticada de Renato nos últimos anos. Não só a torcida tem perdido a paciência com o treinador, mas internamente, entre dirigentes e diretores, também se entende que não há como renovar o contrato. A decisão, entretanto, deve ser anunciada apenas após o final do Campeonato Brasileiro.

Situação do Grêmio na Série A

O Grêmio ainda não eliminou as chances de rebaixamento para a próxima temporada. Apesar de estar na 12ª colocação e com uma vaga, até o momento, garantida para a Sul-Americana, apenas três pontos afastam o time do Z-4.

Enquanto o Tricolor tem 39 pontos, o Red Bull Bragantino, na 17ª colocação, tem 36. Na próxima rodada, após a Data Fifa, o Grêmio tem um dos jogos mais importantes do ano visando o objetivo da temporada. Na quarta-feira (20), o time encara o Juventude, atual 16ª colocado da competição. Caso vença, se afasta do Z-4, mas se o resultado for adverso, pode complicar a situação no campeonato.