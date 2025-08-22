menu hamburguer
Grêmio

João Pedro vislumbra volta aos jogos do Grêmio após grave lesão: ‘período muito difícil’

Lateral direito se recuperou de fratura na tíbia esquerda

João Pedro em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
João Pedro em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 22/08/2025
16:28
Se até a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no último domingo (17), o Grêmio não tinha lateral direito à disposição, o técnico Mano Menezes poderá contar com dois a partir de agora. Além de Marcos Rocha, reforço vindo do Palmeiras, João Pedro está recuperado de grave lesão.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

João Pedro sofreu fratura no maléolo medial do tornozelo esquerdo na vitória do Grêmio, por 1 a 0, sobre o Bahia, no dia 25 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. Ele passou por cirurgia, dois dias depois, e não atua desde então.

— Foi um período muito difícil, ninguém gosta de ficar de fora. Mas procurei manter a cabeça firme e focar na recuperação. Contei com o apoio da minha família, dos companheiros e da comissão para voltar bem. Trabalhei muito todos os dias para me recuperar e me sinto feliz por superar essa situação — contou João Pedro, via assessoria de imprensa.

'Me sinto bem e motivado': João Pedro projeta retorno aos gramados

O lateral direito de 28 anos, que no último mês de maio renovou contrato com o Grêmio até final de 2027, também projetou seu retorno aos gramados. Se não acontecer no jogo deste sábado (23), às 21h, contra o Ceará, na Arena do Grêmio, deve ficar para o duelo com o Flamengo, no próximo dia 31, às 16h, no Maracanã.

— Agora me sinto bem e motivado para ajudar a equipe. Tenho treinado normalmente e trabalhado para retomar o ritmo. Estou nessa expectativa de voltar a jogar e competir, para contribuir dentro de campo e retribuir todo o apoio que recebi nesse tempo afastado — comentou.

João Pedro em jogo do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
João Pedro em jogo do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

