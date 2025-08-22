Se até a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no último domingo (17), o Grêmio não tinha lateral direito à disposição, o técnico Mano Menezes poderá contar com dois a partir de agora. Além de Marcos Rocha, reforço vindo do Palmeiras, João Pedro está recuperado de grave lesão.

João Pedro sofreu fratura no maléolo medial do tornozelo esquerdo na vitória do Grêmio, por 1 a 0, sobre o Bahia, no dia 25 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. Ele passou por cirurgia, dois dias depois, e não atua desde então.

— Foi um período muito difícil, ninguém gosta de ficar de fora. Mas procurei manter a cabeça firme e focar na recuperação. Contei com o apoio da minha família, dos companheiros e da comissão para voltar bem. Trabalhei muito todos os dias para me recuperar e me sinto feliz por superar essa situação — contou João Pedro, via assessoria de imprensa.

'Me sinto bem e motivado': João Pedro projeta retorno aos gramados

O lateral direito de 28 anos, que no último mês de maio renovou contrato com o Grêmio até final de 2027, também projetou seu retorno aos gramados. Se não acontecer no jogo deste sábado (23), às 21h, contra o Ceará, na Arena do Grêmio, deve ficar para o duelo com o Flamengo, no próximo dia 31, às 16h, no Maracanã.

— Agora me sinto bem e motivado para ajudar a equipe. Tenho treinado normalmente e trabalhado para retomar o ritmo. Estou nessa expectativa de voltar a jogar e competir, para contribuir dentro de campo e retribuir todo o apoio que recebi nesse tempo afastado — comentou.

