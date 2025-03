Grêmio perde dois mandos de campo por incidentes no Gre-Nal 445

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande (TJD-RS) julgou, na quarta-feira (19), a dupla Gre-Nal pelos incidentes no jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho, no dia 8 de março. O Grêmio foi punido com a perda de dois mandos de campo em partidas de competições da FGF, e multado em R$ 7,3 mil. A decisão cabe recurso.

A punição foi baseada no artigo 213, inciso III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Nele, está prevista perda de mando de campo de uma a dez partidas quando houver "desordem, invasão de campo ou lançamento de objetos com elevada gravidade, comprometendo o andamento do evento esportivo".

Incidentes aconteceram no primeiro tempo da derrota do Grêmio na Arena

Os incidentes aconteceram no primeiro tempo da vitória colorada, por 2 a 0, na Arena do Grêmio. Conforme registrado em súmula pelo árbitro Ramon Abatti Abel, aos 22 minutos, após o gol marcado por Carbonero, a Geral do Grêmio arremessou diversas bobinas de papel em direção ao gramado. Depois do segundo tento, anotado por Alan Patrick, aos 25, uma bomba foi arremessada próximo ao assistente Bruno Boschillia.

Ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, quando estava no aquecimento, Rafael Borré foi atingido por um rolo de bobina de papel. A partida ficou paralisada por dois minutos e o policiamento foi acionado. Por fim, nos acréscimos do segundo tempo, uma garrafa de refrigerante foi atirada para o gramado.

Internacional também foi punido

Além do Grêmio, o Inter também foi punido em R$ 300,00, baseado no artigo 206 do CBJD. O motivo foi o atraso para a entrada em campo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo.