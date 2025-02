Grêmio perde para o Juventude pelo Campeonato Gaúcho

O Grêmio perdeu para o Juventude por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (5), pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), os gols da vitória do time da casa foram de Batalla e Jean Carlos. O segundo tento, aliás, foi em uma pintura em cobrança de falta, sem chance para o goleiro Tiago Volpi, que estreou pelo Imortal.

Com o resultado, o Grêmio segue com 10 pontos no Gaúchão, na liderança do Grupo A. Já o Juventude chega aos 12 pontos, na ponta do Grupo C.

Como foi o jogo

O primeiro tempo no Alfredo Jaconi contou com um primeiro tempo equilibrado entre as equipes. O Grêmio, entretanto, esteve mais perto de balançar a rede. No total, o Imortal finalizou sete vezes, com dois chutes no gol de Gustavo. O Jaconero finalizou cinco vezes, mas não acertou a meta de Volpi.

O time mandante voltou melhor para o segundo tempo, jogando no campo defensivo do adversário. Após desperdiçar algumas oportunidades, o Juventude balançou a rede aos 31 minutos. Em jogada bem trabalhada, que contou com passe de letra de Jean Carlos, Batalla estufou a rede, estreando o marcador.

Comemoração dos jogadores do Juventude contra o Grêmio (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

E não parou por aí. Aos 36 minutos Jean Carlos acertou uma linda batida em cobrança de falta, sem chance para o goleiro Tiago Volpi. Em desvatagem no placar, o Grêmio se lançou ao ataque, mas não conseguiu diminuir.