Cristiano Ronaldo reage a contratação de Luís Castro no Grêmio

O atacante Cristiano Ronaldo reagiu a contratação do técnico Luís Castro pelo Grêmio. O comandante português assinou com o Imortal até o final de 2027, com opção de renovação até 2028.

Luís Castro chegou em Porto Alegre (RS) na madrugada de domingo (21) e foi recepcionado por torcedores no aeroporto Salgado Filho. O Tricolor publicou fotos do momento, e Cristiano Ronaldo comentou com emojis.

- 👏🔥 - publicou o craque mundial.

Cristiano Ronaldo aplaude a ida de Luís Castro para o Grêmio. Foto: Reprodução/Instagram

Conterrâneos, o técnico e o atacante trabalharam juntos entre julho de 2023 e setembro deste ano. Pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, eles conquistaram a Copa dos Campeões Árabes.

Apresentado nesta segunda-feira (21), Luís Castro comentou a saída do Botafogo, que era líder da Série A em 2023, para a Arábia Saudita. Ele justificou a troca, além do salto financeiro, justamente por poder trabalhar com Cristiano Ronaldo.

- Saí, porque me permiti trabalhar com um dos jogadores que é referência mundial. Lembrei das 14 horas que trabalhava diariamente quando estava na quarta divisão de Portugal. Lembrei que tinha chegado a hora, meu poder também de me juntar a uma referência mundial, que é o Cristiano, além de outros que lá estavam. Me permiti - destacou o treinador português, em entrevista coletiva.

Luís Castro chega para a vaga de Mano Menezes, que deixou o Grêmio após o término do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito de forma oficial pelo Tricolor Gaúcho na noite desta sexta-feira (12), por meio das redes sociais do clube.

O acordo foi fechado na quinta-feira (10), conforme antecipado pelo Lance!. O treinador chega com a missão de levar o Grêmio de volta ao caminho dos grandes títulos. Em 2025, a equipe faturou apenas a Recopa Gaúcha. Na próxima temporada, o Tricolor irá disputar a Sul-Americana.

Carreira de Luís Castro, técnico do Grêmio

Seu trabalho mais recente foi no Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, onde permaneceu por cinco meses. Sob o comando de Luís Castro, a equipe disputou 14 partidas oficiais, com nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. De acordo com o clube, a saída ocorreu "em comum acordo entre as partes".

Nesse período, a equipe comandada pelo português marcou 33 gols, dos quais 15 foram anotados por brasileiros, o que representa 45,4% das vezes em que o time balançou as redes dos adversários.

Recentemente, Castro teve seu nome especulado em clubes brasileiros como Cruzeiro, Santos e Atlético-MG, mas nenhuma negociação avançou.

Em 2023, deixou o Botafogo após 81 jogos, com 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. No Oriente Médio, também comandou o Al Duhail, do Catar, além do Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo.