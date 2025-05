Nem mesmo o caráter decisivo do jogo, em que o Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final, parece atrair a torcida tricolor para a partida de volta contra o CSA, nesta terça-feira (20), às 21h30min, pela terceira fase da Copa do Brasil. A projeção de público da Arena do Grêmio é de apenas 13 mil torcedores. Até a última atualização, na manhã desta segunda-feira (19), somente 1.294 ingressos haviam sido vendidos.

A baixa expectativa de público mantém a tônica dos últimos jogos do Grêmio. Desde a partida de ida da final do Campeonato Gaúcho, no dia 8 de março, contra o Internacional, a Arena do Grêmio não recebe mais de 30 mil pessoas. No último duelo em casa, no empate em 1 a 1 com o Godoy Cruz, na última terça-feira (13), pela Copa Sul-Americana, foram 15.360 pagantes.

Dois aspectos, em especial, contribuem para a baixa média de público na Arena do Grêmio: a má campanha da equipe, que está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro; e o alto preço dos ingressos, fruto, também, da relação atribulada entre clube e gestora do estádio.

Torcida do Grêmio pode adquirir ingresso solidário contra o CSA

Diante do CSA, há possibilidade dos torcedores adquirirem ingresso solidário. A entrada para o setor Gramado Sul tem 50% de desconto, e, para Gramado Leste, 25% — ambos mediante à entrega de 1kg de alimento não perecível.

O ponto de arrecadação do Banco de Alimentos estará localizado no pé da rampa leste da Arena do Grêmio. No local, haverá a troca por um ticket que permite o acesso ao estádio. Para os torcedores que esquecerem de levar o alimento, haverá a possibilidade de adquirir o ticket no valor de R$ 10,00.