O Grêmio recebe o CSA em duelo decisivo, nesta terça-feira (20), às 21h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela terceira fase da Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida por 3 a 2, o Tricolor Gaúcho precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto às oitavas de final, ou um gol para levar a disputa aos pênaltis.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Para atingir esse objetivo, a promessa é de um time mais agressivo do que na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no último sábado (17), no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio finalizou apenas três vezes, contra 20 do Tricolor Gaúcho. Ainda assim, o auxiliar-técnico Sidnei Lobo, que comandou o Imortal interinamente, elogiou a postura dos jogadores.

— Fiquei muito feliz pela atitude dos nossos atletas, porque era um jogo muito difícil. Um adversário muito forte. Tenho certeza que, com esse espírito que eles tiveram, com a determinação, vontade, garra, parceria, na terça-feira, diante do nosso torcedor, seremos muito mais agressivos e vamos em busca da classificação, que é nosso objetivo — projetou.

continua após a publicidade

Com ausência de Mano Menezes, Sidnei Lobo comandou o Grêmio diante do São Paulo. (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Cristian Olivera deve ser a novidade no Grêmio

A principal novidade na escalação do Grêmio para enfrentar o CSA deve ser o retorno de Cristian Olivera, que ficou de fora do jogo contra o São Paulo por conta de uma gastroenterite. Principal válvula de escape do Tricolor Gaúcho, o uruguaio deve retomar a titularidade na ponta direita no lugar de Alysson.

No mais, a tendência é de repetição do time que começou no Morumbis. A provável escalação gremista tem Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Cristian Olivera, Monsalve e Aravena; Braithwaite.