Grêmio inicia venda de ingressos para confronto com o Atlético-GO

Grêmio encara o Atlético-GO na tarde de sábado (26) (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 15:43 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio inicia, a partir das 17h desta terça-feira (22), a venda de ingressos para o confronto com o Atlético-GO. A primeira leva de entradas será exclusivamente para os sócios Tricolores. O Clube preparou promoções para a partida.

➡️Arena do Grêmio terá capacidade máxima contra o Atlético-GO

Os sócios que estiverem com a mensalidade em dia poderão levar um acompanhante, de forma gratuita, para o jogo, através do sistema de venda de ingressos da Arena. Além disso, a entrada dos associados infantis custará R$ 5, ainda em homenagem ao Dia da Criança.

O público em geral poderá adquirir seu ingresso a partir das 11h de quinta-feira (24). As entradas variam de R$ 35, meia-entrada para Arquibancada Norte, a R$ 440, para um dos camarotes da Arena. A torcida visitante desembolsará R$ 90, inteira, ou R$ 45, meia-entrada.

Arquibancada Norte foi um dos setores abertos no retorno da Arena (Foto: Júlia Brasil / Lance!)

Essa será a primeira vez que a Arena terá capacidade máxima após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O retorno, no dia 1º de setembro, contou com pouco mais de dez mil torcedores e, gradualmente, as entradas foram aumentando.

Grêmio e Atlético-GO entram em campo no sábado (26), a partir das 16h30, na Arena. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.