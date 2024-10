Arena do Grêmio terá capacidade máxima contra o Atlético-GO

Arena do Grêmio foi duramente afetada pelas enchentes no RS (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 12:30 • Porto Alegre (RS)

A Arena do Grêmio informou, nesta sexta-feira (18), que voltará a operar com capacidade máxima. Desde o retorno, em 1º de setembro, a casa do Tricolor tem aberto gradualmente os setores. Contra o Atlético-GO, o serviço será normalizado.

A Arena do Grêmio fica localizada no bairro Humaitá, um dos mais afetados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Além do gramado, que foi totalmente alagado, a parte elétrica também foi impactada e a troca de refletores também foi necessária.

Contra o Atlético-GO, em 26 de outubro, será a primeira vez que a Arena operará com capacidade máxima, 175 dias depois do último jogo. Os anéis superiores, fechados até então, serão abertos a partir desse jogo. Quatro partidas já foram realizadas na casa Tricolor desde a retomada, aumentando os serviços gradualmente.

O Grêmio recebe o Atlético-GO no sábado, dia 26 de outubro, a partir das 16h30. Antes disso, todavia, o Tricolor tem uma das partidas mais importantes do ano: o Gre-Nal. Neste sábado (19), os times se enfrentam no Beira-Rio, às 16h.