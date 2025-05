Quando acordou, na manhã desta quinta-feira (29), Riquelme não fazia ideia que viveria um dos dias mais marcantes de sua vida. Cria das categorias de base do Grêmio, ele não estava relacionado para a partida do time principal contra o Sportivo Luqueño-PAR, pela última rodada da fase de grupos Copa Sul-Americana. Porém, Luan Cândido e Amuzu foram cortados da relação e, de última hora, o meio-atacante de 18 anos foi chamado, assim como Smiley, para figurar no banco de reservas na Arena do Grêmio.

Aos 17 minutos do segundo tempo, Riquelme entrou em campo em troca tripla promovida pelo técnico Mano Menezes. Aos 29, ele recebeu cruzamento rasteiro de Pavón e, com categoria, chapou a bola no canto esquerdo de Mongelos, goleiro do Sportivo Luqueño, que até pênalti havia pegado. O primeiro gol do jovem meia-atacante como profissional garantiu a vitória gremista, por 1 a 0.

Riquelme jogou pelo time sub-20 do Grêmio na véspera

O triunfo magro foi insuficiente para o Grêmio terminar na liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana. Melhor segundo colocado, o Tricolor Gaúcho enfrentará o Alianza Lima-PER, pior terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores, na repescagem. Entretanto, isso pouco importa para Riquelme, que um dia antes esteve em campo na vitória do time sub-20, por 2 a 0, sobre o Atlético-GO, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul-RS, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

— Foi muito doido. Estava em casa com minha família, descansando, era minha folga. Me mandaram mensagem, falei 'pô, do nada, joguei ontem'. Fique muito feliz com a oportunidade que o Mano me deu. Ele disse que estava olhando a base. Hoje fui feliz e pude fazer o gol — comemorou Riquelme,após a vitória sobre o Sportivo Luqueño, em entrevista na zona mista da Arena do Grêmio.

Esse foi apenas o segundo jogo de Riquelme no time principal do Grêmio. Ele estreou como profissional no ano passado, na derrota por 2 a 0 para o The Strongest, em La Paz, na Bolívia, pela Libertadores.