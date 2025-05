Promovido definitivamente ao time principal, e titular pela primeira vez no empate em 0 a 0 com o Atlético Grau-PER, na última quarta-feira (7), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, Alysson vive o momento que tanto esperava no Grêmio. O ponta, que completou 19 anos na última segunda-feira (5), está desde os nove no Tricolor Gaúcho.

Com histórico de convocações para a Seleção Brasileira Sub-15 e Sub-17, Alysson sempre foi destaque nas categorias de base do Grêmio. Em contato com a reportagem do Lance!, Airton Fagundes, ex-treinador do time Sub-20 do Tricolor Gaúcho, rasgou elogios ao ponta.

— O Alysson é um jogador agudo, potente, muito técnico. Um dos mais técnicos com quem eu já trabalhei. Muito recurso, canhoto, um para um muito bom, consegue a vitória pessoal fácil sobre os adversários, com mudança de direção. Um jogador que tem um cabeceio muito bom também — destacou.

Essas virtudes foram vistas principalmente na vitória do Grêmio, por 1 a 0, sobre o Santos, no último domingo (4), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em jogo da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após entrar no intervalo, Alysson iniciou a jogada do gol da vitória, marcado por Cristian Olivera, aos 31 minutos do segundo tempo.

Alysson precisa melhorar o acabamento, principalmente com a perna direita

Ainda assim, Airton Fagundes aponta um aspecto em que Alysson necessita evoluir. Algo que, o treinador ressalta, é natural para um atleta jovem como ele.

continua após a publicidade

— Precisa melhorar o acabamento das jogadas, principalmente a definição com a perna direita, e ele sabe disso. [...] Ser um jogador mais decisivo. E ele só vai conseguir isso jogando — conclui.