Mais uma vez, Alysson entrou bem no segundo tempo de partida do Grêmio. Depois de quase marcar diante de Flamengo e CSA, o jovem ponta, que completa 19 anos nesta segunda-feira (5), participou do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Santos, na tarde de domingo (4), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Após entrar no intervalo, no lugar de Edenílson, que saiu com lesão na coxa, Alysson iniciou a jogada do gol marcado por Cristian Olivera, aos 31 minutos do segundo tempo. O camisa 47 passou com facilidade por Kevyson, que havia entrado pouco antes, e cruzou rasteiro de perna direita. Após bate-rebate, a bola sobrou livre para o uruguaio, que concluiu para as redes.

— Desde pequeno sempre busquei trabalhar bastante esse meu um para um. Hoje pude ser feliz e ajudar no gol da vitória — comemorou Alysson em entrevista após o jogo, na zona mista da Arena do Grêmio.

Com lesão de Edenílson, Alysson pode receber oportunidades como titular

Com a lesão de Edenílson, é grande a possibilidade de que Alysson receba suas primeiras chances como titular no time profissional do Grêmio. Ao menos, no jogo contra o Atlético Grau-PER, quarta-feira (7), às 21h30min, no Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

— Não sei. Estou trabalhando muito. Estou preparado. Se for da vontade do Mano [Menezes], se for o que ele quer, estou pronto — garantiu Alysson em resposta à reportagem do Lance!.

Em sua entrevista coletiva após a vitória sobre o Santos, o técnico Mano Menezes elogiou a entrada de Alysson. Ao mesmo tempo, explicou por que não começou com o garoto entre os titulares.

— Alysson entrou bem. É um jogador que dá uma passagem, de jogada aguda pela direita, que Edenílson, por característica, não vai dar. Mas mesmo assim entendemos que para a primeira parte do jogo era necessário termos uma segurança maior — justificou.

Mano Menezes antes do jogo entre Grêmio e Santos, pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Mano também lembrou que Alysson passou por cirurgia no menisco após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Jr. Também por isso é que tem sido inserido gradativamente na equipe.