Grêmio leva primeiro dinamarquês à Floresta Amazônica

A partida de estreia do Grêmio na Copa do Brasil 2025 tem um que de pioneirismo. Isso porque o Tricolor Gaúcho terá como titular o dinamarquês Martin Braithwaite, o primeiro atleta do seu País e da Europa a atuar em um estádio em plena Floresta Amazônica. Apesar disso, o atacante não estará muito longe das suas raízes.

É que o pai do camisa 22, destaque tricolor desde o ano passado, Keith Braithwaite, nasceu na Guiana, pequeno país no Norte da América do Sul. A terra natal do principal incentivador do atacante fica a cerca de 680km do estádio Flamarion Vasconcelos, palco do confronto com o São Raimundo, às 19h30min (de Brasília), desta quarta (19).

Cria de uma família ligada ao futebol Braithwaite tem antepassados jogando na seleção guianesa desde os anos 50 do século passado. O atacante do Grêmio, porém, cruzou o Atlântico e foi fazer carreira na Dinamarca, França, Inglaterra e Espanha.

Chiquinho Viana vê Braithwait como diferencial do Grêmio

A chegada de um atleta com passagens por países da Europa, no entanto, acabou não chamando atenção. Nem da torcida nem do comandante do São Raimundo. À frente do Mundão desde 2011, quase um Alex Ferguson do futebol brasileiro, Chiquinho Viana preferiu não encher a bola do centroavante do Grêmio.

– O Braithwaite é a diferença do time lá na frente, com o Villasanti fazendo a movimentação muito rápida. E tem o Edenílson vivendo a melhor fase dele, além dos dois extremos que são rápidos e inteligentes, abrindo espaços para os laterais. Então, é uma equipe forte, coesa e veloz – disse na coletiva de segunda-feira (17).

O que pode surpreender o longevo treinador são as prováveis mudanças que Gustavo Quinteros deve promover no time, com a estreia de quatro dos cinco recém-contratados. Aliás, um deles é outro europeu, o belga Francis Amuzu, que deve fechar o ataque ao lado de Braithwaite e do também estreante Cristian Oliveira.

Atrás, o comandante tricolor terá Wagner Leonardo e Lucas Esteves, ambos ex-Vitória, como novidade. O time que irá a campo deve ser Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti e Cristaldo; Cristian Olivera, Braithwaite e Amuzu.