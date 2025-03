Quinteros esboça time titular do Grêmio em jogo-treino; veja a escalação

Na manhã desta quarta-feira (26), o Grêmio venceu o Azuriz-PR por 3 a 0 em jogo-treino no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. João Pedro, Jardiel e Arezo marcaram os gols da atividade, que foi dividida em três tempos de 30 minutos. Apenas na última parte o técnico Gustavo Quinteros utilizou a equipe considerada titular.

Esse time teve Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Edenílson; Pavón, Cristaldo e Amuzu; Arezo. No decorrer do terceiro tempo, Dodi, que já havia atuado na segunda etapa, entrou no lugar de Amuzu.

Os principais destaques ficaram por conta das permanências de Igor Serrote e Camilo, que foram titulares no jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, contra o Internacional, no Beira-Rio; e do reingresso de Cristaldo no time, com o recuo de Edenílson para a função de segundo volante.

João Pedro, Cuéllar e Monsalve jogaram no primeiro tempo

Titulares durante boa parte do estadual, João Pedro, Cuéllar e Monsalve jogaram no primeiro tempo. O lateral direito e o volante buscam retomar a melhor condição física após sofrerem lesões na reta final do Gauchão.

Monsalve com a bola no jogo-treino entre Grêmio e Azuriz. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

No jogo-treino contra o Azuriz, Quinteros não pôde contar com Villasanti, Aravena e Cristian Olivera, envolvidos com suas seleções na Data Fifa, e Braithwaite, que realiza a primeira parte do processo de recuperação muscular na Europa. Os convocáveis, no entanto, ficam à disposição para a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro, sábado (29), às 18h30min, contra o Atlético-MG, na Arena.