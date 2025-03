Grêmio goleia time da Série D em jogo-treino antes da estreia no Brasileirão

Na manhã desta quarta-feira (26), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o Grêmio realizou um jogo-treino com o Azuriz-PR, time que se prepara para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Dividida em três tempos de 30 minutos, a atividade foi vencida pelo Tricolor Gaúcho por 3 a 0. João Pedro, Jardiel e Arezo marcaram os gols, um em cada período.

Esse foi o último teste do Grêmio antes da estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. No sábado (29), às 18h30min, o Tricolor Gaúcho recebe o Atlético-MG, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Quinteros utilizou várias formações

Embora o jogo-treino tenha sido fechado à imprensa, e a assessoria de imprensa do Grêmio não tenha divulgado as escalações, algumas informações puderam ser decifradas a partir de imagens publicadas nas redes sociais do Tricolor Gaúcho. Por exemplo, de que as primeiras formações utilizadas por Gustavo Quinteros eram predominadas por jogadores considerados reservas.

No primeiro time, inclusive, estiveram João Pedro, que fez o primeiro gol do jogo-treino em chute cruzado, e Cuéllar. Ambos buscam melhor condição física após terem sofrido lesões na reta final do Campeonato Gaúcho.

No jogo-treino desta quarta-feira (26), Quinteros ainda não pôde contar com Villasanti, Aravena e Cristian Olivera, que servem as seleções de Paraguai, Chile e Uruguai, respectivamente, na Data Fifa. Com o retorno do três, a escalação para a estreia no Campeonato Brasileiro será encaminhada nos treinamentos de quinta (27) e sexta-feira (28).