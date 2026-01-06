O Grêmio acertou a renovação do atacante André Henrique nesta semana. O jogador de 24 anos está no Tricolor há três temporadas e passou a ter mais espaço no ano passado.

O novo vínculo de André Henrique com o Imortal vai até dezembro de 2028 - o anterior se encerrava em 2027. Com o acordo, o centroavante receberá um aumento salarial.

Essa é a segunda extensão de contrato do atleta com o Grêmio, dessa vez com o presidente Odorico Roman. Antes, na gestão de Alberto Guerra, ele já tinha ampliado o vínculo que se encerrava em 2026 por um ano.

No fim de 2025, o Tricolor chegou a recusar uma proposta pelo jogador. O Goztepe, da Turquia, ofereceu 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões, na cotação atual).

No elenco, o técnico Luís Castro conta Amuzu, Braithwaite, Pavon, Aravena, e Carlos Vinícius, principalmente concorrente de André Henrique, para o ataque.

André Henrique no Grêmio

Contratado em 2023, por empréstimo do Hercílio Luz-SC após o estadual, André Henrique marcou três gols em 25 jogos, com 24 titularidades. Ao fim do ano, o Grêmio pagou R$ 6,4 milhões por 40% dos direitos econômicos.

Na temporada seguinte, o centroavante fez três gols e deu duas assistências em 12 jogos, sendo titular somente em três oportunidades. Ele sofreu com lesões no tornozelo direito e na coxa e não atuou mais depois de março.

Em 2025, recuperado, o atacante fez seis gols e deu três assistências em 36 partidas, sendo titular em oito oportunidades. André Henrique passou a ter mais espaço a partir de maio, pouco depois da chegada do técnico Mano Menezes.

Antes do Grêmio, o centroavante jogou por Hercílio Luz e Marcílio Dias, ambos de Santa Catarina, Capivariano-SP e na base do América-MG.