O Grêmio está escalado para enfrentar o Fluminense, neste sábado (2), às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. João Lucas, que brigava pela titularidade na lateral direita com Camilo, é a principal novidade no time de Mano Menezes, que reencontra o Tricolor Carioca pela primeira vez após deixar o clube.

A disputa na lateral direita se instaurou após Gustavo Martins, zagueiro que vinha atuando improvisado, sofrer lesão muscular na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na última terça-feira (29), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. Camilo, volante de origem, foi o substituto naquela partida. Agora, no entanto, Mano opta por João Lucas, único jogador do ofício à disposição — João Pedro ainda se recupera de lesão.

Sem Marlon e Cristian Olivera, jogam Lucas Esteves e Pavón

Outras duas mudanças acontecem por suspensão. Marlon e Cristian Olivera, que receberam o terceiro cartão amarelo diante do Fortaleza, serão substituídos, respectivamente, por Lucas Esteves e Pavón. A escalação gremista para enfrentar o Fluminense tem Tiago Volpi; João Lucas, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi e Villasanti; Pavón, Alysson e Riquelme; Braithwaite.

Escalação do Fluminense

O Fluminense também está escalado por Renato Portaluppi, que reencontra o Grêmio pela primeira vez após a quarta passagem como treinador do clube. O Tricolor Carioca irá a campo com Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Guga; Martinelli e Hércules; Serna, Ganso e Keno; Everaldo.

Como chegam Fluminense e Grêmio

O confronto entre Fluminense e Grêmio é direto no meio da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca, que vem de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão, é o 12º colocado, com 20 pontos. Mesma pontuação do Tricolor Gaúcho, que é o 14º, com um jogo a mais do que o adversário — 16 a 15.