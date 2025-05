Grêmio confirma lesão muscular de Edenilson

O Grêmio informou, no final da manhã desta terça-feira, qual é o problema clínico de Edenilson. Após realização de exames de imagem, o meio-campista teve diagnosticada lesão de grau 1 no músculo bíceps-femoral da coxa direita. Como de praxe, o tempo estimado de recuperação não foi divulgado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Edenilson sofreu a lesão no primeiro tempo da vitória do Grêmio, por 1 a 0, sobre o Santos, no último domingo (4), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi substituído, no intervalo da partida, por Alysson, que entrou bem no jogo e iniciou a jogada que originou no gol de Cristian Olivera.

No banco de reservas, Edenilson recebeu cartão amarelo, por reclamação, do árbitro Bruno Arleu de Araújo. Foi o terceiro do meio-campista, que cumprirá suspensão automática no jogo contra o RB Bragantino, sábado (10), às 18h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Portanto, quando retornar da lesão, o camisa 8 estará com ficha limpa.

continua após a publicidade

Alysson deve ser o substituto de Edenilson

Sem Edenilson, a tendência é que o técnico Mano Menezes dê as primeiras oportunidades para Alysson no time titular, no lado direito do ataque gremista. Após a vitória sobre o Santos, o treinador destacou a diferença entre esses dois jogadores.

Alysson entrou no intervalo da vitória do Grêmio sobre o Santos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

— [Alysson] É um jogador que dá uma passagem, de jogada aguda pela direita, que Edenílson, por característica, não vai dar.