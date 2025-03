Grêmio apresenta novo uniforme para a temporada 2025

O Grêmio lançou, nesta terça-feira (25), o novo uniforme número 1 da equipe para temporada. A vestimenta representa a união dos torcedores com Tricolor Gaúcho nos quatro cantos do mundo.

continua após a publicidade

Seguindo a tradição da camisa titular, o uniforme tem as cores azul, preto e branco dispostas em linhas verticais, além de uma gola V diferenciada, com leves grafismos na região. Na parte de trás do modelo, uma etiqueta com a palavra ‘Imortal’ aparece acima da bandeira do Rio Grande do Sul.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

"Cada camisa do Grêmio carrega uma história, e esta não é diferente. Mais do que um uniforme, ela simboliza a conexão do Imortal com milhões de torcedores espalhados pelo mundo. É um manto que representa orgulho, paixão e o sentimento de pertencimento que atravessa fronteiras. Estamos muito felizes em apresentar uma camisa que homenageia quem dá vida e alma ao Grêmio: sua torcida", disse Leandro Figueiredo, executivo de marketing do Grêmio.

continua após a publicidade

O uniforme também foi criado pensando na ligação do torcedor gremista com o Tricolor. Nas laterais da camisa é possível notar uma sublimação de círculos que, juntos, mostram todos os continentes do mundo, além do escudo do Grêmio. A imagem também é replicada no interior do modelo, que ainda carrega um patch especial na barra inferior.

Com a frase “Nos quatro cantos do mundo, com o Grêmio onde o Grêmio estiver”, o patch do uniforme celebra o amor e lealdade dos tricolores com o clube.

continua após a publicidade

“É sempre muito prazeroso relatar as histórias do Imortal em cada camisa que fazemos, sempre pensando no torcedor que é o maior patrimônio do clube. O Grêmio é um clube mundialmente conhecido e possui torcedores em todas as partes, em todos os lugares, e o gremista tem orgulho de sempre vestir a camisa e apoiar o Grêmio com amor, assim como nós. A camisa está linda e com certeza terá muitos significados para os fãs do Tricolor Gaúcho”, diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.